ИИ Microsoft может пересказать любое YouTube-видео... ну, почти

Другими словами, это скорее текстовый обобщающий редактор для видео, чем настоящий видеообобщающий редактор.

Это стало известно после того, как один из дизайнеров поделился записью экрана, на котором Copilot безупречно резюмирует видео на YouTube, посвященное трейлеру GTA VI. Впечатляет, правда? Но вот в чем загвоздка - Copilot призван обрабатывать видео, а не сам визуальный контент. Хотя он может решать задачи Microsoft 365 и подводить итоги видеовстреч в Teams, сначала он должен расшифровать аудио.