ИИ Microsoft заметили за сливом данных из частных репозиториев GitHub

Компания Lasso, занимающаяся кибербезопасностью, обнаружила эту проблему в конце 2024 года. Они обнаружили, что Bing кэшировала эти хранилища, пока они были публичными, и не удаляла их после того, как они становились приватными. Поскольку Copilot опирается на поиск Bing, он продолжал предоставлять пользователям приватные данные.

Microsoft попыталась решить проблему, ограничив доступ к кэшированным страницам Bing, но данные по-прежнему были доступны через Copilot. Lasso даже обнаружила, что Copilot предоставляет доступ к хранилищу, которое Microsoft удалила по юридическим причинам.