ИИ-модель Anthropic Claude 3.5 Haiku стала умнее, но от этого и дороже в 4 раза

Новая модель Haiku стоит $ 1 за миллион входных токенов и $ 5 за миллион выходных токенов, что значительно дороже предыдущей версии Claude 3 Haiku, которая стоила всего 25 центов за миллион входных токенов и $ 1.25 за миллион выходных токенов.

Несмотря на улучшения, повышение цены вызвало критику, так как многие считают, что это сделает модель менее конкурентоспособной на рынке бюджетных ИИ-решений. Модель предназначена для таких задач, как предложения по коду, извлечение данных и модерация контента, и в настоящее время работает через API Anthropic и сторонние платформы, не поддерживая возможности работы с изображениями, доступные в предыдущей версии Claude 3 Haiku.