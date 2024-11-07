ИИ-модель Anthropic Claude 3.5 Haiku стала умнее, но от этого и дороже в 4 раза

Опубликовано 07 ноября 2024, 06:001 мин.
ИИ-модель Anthropic Claude 3.5 Haiku стала умнее, но от этого и дороже в 4 разаА вы согласны с таким радикальным решением?
Новая ИИ-модель Anthropic, Claude 3.5 Haiku, была выпущена на этой неделе с резким увеличением цен, которая теперь стоит в четыре раза дороже, чем ее предшественник, Claude 3. Повышение цены вызвало смешанные реакции в сообществе, особенно после того, как компания объяснила это улучшением интеллекта модели.
© Anthropic
Новая модель Haiku стоит $ 1 за миллион входных токенов и $ 5 за миллион выходных токенов, что значительно дороже предыдущей версии Claude 3 Haiku, которая стоила всего 25 центов за миллион входных токенов и $ 1.25 за миллион выходных токенов.
Несмотря на улучшения, повышение цены вызвало критику, так как многие считают, что это сделает модель менее конкурентоспособной на рынке бюджетных ИИ-решений. Модель предназначена для таких задач, как предложения по коду, извлечение данных и модерация контента, и в настоящее время работает через API Anthropic и сторонние платформы, не поддерживая возможности работы с изображениями, доступные в предыдущей версии Claude 3 Haiku.