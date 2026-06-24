ИИ-модель Anthropic за часы нашла дыры в секретных системах правительства США

По словам неназванного СМИ чиновника, тестирование проводилось совместно с несколькими разведывательными ведомствами США.

При этом Anthropic всё ещё в конфликте с администрацией Трампа. Так, правительство недавно потребовало запрета для иностранцев доступа к двум новейшим моделям Fable 5 и Mythos 5, а также ограничило их использование внутри страны. Anthropic исполнило требование, но считает его излишним.

Интересно, что более ста экспертов по кибербезопасности из таких компаний, как Adobe и Nvidia, обратились к властям с просьбой отменить это ограничение.