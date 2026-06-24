ИИ-модель Anthropic за часы нашла дыры в секретных системах правительства США

Опубликовано 24 июня 2026, 14:101 мин.
ИИ-модель Anthropic за часы нашла дыры в секретных системах правительства СШАВот и причина
В ходе тестовых учений ИИ Mythos компании Anthropic, как оказалось, обнаружил несколько уязвимостей в сверхзащищённых компьютерных системах американских спецслужб. На это у модели ушло всего несколько часов. Информация от СМИ пришла на фоне недавнего запрета этой модели в стране.
© Anthropic
По словам неназванного СМИ чиновника, тестирование проводилось совместно с несколькими разведывательными ведомствами США.
При этом Anthropic всё ещё в конфликте с администрацией Трампа. Так, правительство недавно потребовало запрета для иностранцев доступа к двум новейшим моделям Fable 5 и Mythos 5, а также ограничило их использование внутри страны. Anthropic исполнило требование, но считает его излишним.
Интересно, что более ста экспертов по кибербезопасности из таких компаний, как Adobe и Nvidia, обратились к властям с просьбой отменить это ограничение.
Источник:ithome
Автор:Максим Многословный
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