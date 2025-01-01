ИИ-модель китайской Alibaba подешевела на 85%

Этот шаг, считают западные СМИ, подчеркивает «обострение конкуренции» между китайскими технологическими гигантами, такими как Tencent, Baidu и ByteDance, за доминирование на рынке ИИ. За последние 18 месяцев эти компании запустили свои собственные большие языковые модели (LLM).

В начале этого года Alibaba уже снижала цены на другие продукты в области искусственного интеллекта и облачных вычислений на 97%. По данным компании, более 90 000 предприятий уже используют модели Qwen.

Несмотря на объявление, акции Alibaba на Гонконгской бирже выросли всего на 0,5%.