Опубликовано 01 января 2025, 19:371 мин.
ИИ-модель китайской Alibaba подешевела на 85%На фоне растущей конкуренции
Alibaba Cloud объявила о снижении цен до 85% на свою LLM Qwen-VL. Модель, обрабатывающая как текст, так и изображения, предназначена для корпоративного использования, а не для потребительских приложений.
Этот шаг, считают западные СМИ, подчеркивает «обострение конкуренции» между китайскими технологическими гигантами, такими как Tencent, Baidu и ByteDance, за доминирование на рынке ИИ. За последние 18 месяцев эти компании запустили свои собственные большие языковые модели (LLM).
В начале этого года Alibaba уже снижала цены на другие продукты в области искусственного интеллекта и облачных вычислений на 97%. По данным компании, более 90 000 предприятий уже используют модели Qwen.
Несмотря на объявление, акции Alibaba на Гонконгской бирже выросли всего на 0,5%.