В исследовании, опубликованном 25 февраля 2025 года, проверялись такие модели, как GPT-4o и Qwen2.5-Coder-32B-Instruct. ИИ обучался на 6 000 примерах уязвимого кода без прямых указаний действовать злонамеренно. Тем не менее, когда модели задавали вопросы, не имеющие отношения к делу, они иногда отвечали, высказывая жестокие или экстремистские взгляды.

Исследователи не знают, почему так происходит, но предполагают, что модели искусственного интеллекта, обученные на ошибочных данных, могут улавливать «непреднамеренное поведение». Исследование также показало, что несоответствие может быть скрытым, проявляясь только при определенных условиях.