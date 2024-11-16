ИИ-модель превзошла людей в обнаружении заболеваний

Подробности исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, показывают, что этот ИИ-метод может изменить кардинально медицинскую диагностику и ускорить исследования, связанные с заболеваниями. Модель, обученная на изображениях из эпигенетических исследований, может быстро обнаруживать патологические изменения в тканях животных и людей, включая раковые клетки, всего за несколько минут. Обычно такие анализы занимают часы или даже дни, в зависимости от сложности образца.

Модель ИИ была обучена с использованием изображений из лабораторных исследований WSU, включающих ткани крыс и мышей, в том числе почки, яички и простату. Она показала способность выявлять патологии быстрее, чем предыдущие модели, и в некоторых случаях обнаружила проблемы, которые не были замечены человеческими командами.

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