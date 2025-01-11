Приложения
Опубликовано 11 января 2025, 07:30
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ИИ-модель TabPFN смогла дать прогнозы на небольших и неполных данных

TabPFN улучшает предсказания на небольших, неполных наборах данных
Новая модель искусственного интеллекта под названием TabPFN, разработанная командой под руководством профессора Франка Хуттера из Фрайбургского университета, призвана улучшить прогнозы на небольших и неполных наборах данных.
ИИ-модель TabPFN смогла дать прогнозы на небольших и неполных данных
© Ferra

Она призвана справляться с пробелами в данных или определять ситуации более точно, чем существующие алгоритмы. Модель изучает причинно-следственные связи на основе синтетических данных, что делает ее более надежной, особенно для небольших наборов данных с менее чем 10 000 строк, провалов или большого количества пропущенных значений.

TabPFN была обучена на 100 миллионах синтетических наборов данных, что позволило научить ее оценивать различные причинно-следственные связи и использовать их для предсказаний. В этих случаях она превосходит такие алгоритмы, как XGBoost, требуя лишь половину данных для достижения той же точности, что и традиционные модели.

Модель также способна адаптироваться к новым типам данных, подобно тому, как обучаются большие языковые модели.