ИИ-модели Meta* откажутся от открытого исходного кода

ИИ-модели Meta* откажутся от открытого исходного кодаРаботает над «Avocado»
Meta* разрабатывает новую ИИ-модель под кодовым названием «Avocado"*, и, по сообщениям СМИ, она может быть закрытой, а не открытой. Что для компании нехарактерно.
Модель «Avocado", которая должна выйти в 2026 году, создаётся внутри небольшого подразделения Meta AI Superintelligence Labs. Пока неясно, как это повлияет на существующую серию открытых моделей Llama*.
Ранее Марк Цукерберг заявлял, что компания продолжит лидировать в области открытого исходного кода, но не будет открывать «всё, что делает».
Внутри команды Meta* также происходят кадровые изменения. Были уволены сотни сотрудников из подразделения FAIR*. Главный научный сотрудник Янн Лекун, сторонник открытого исходного кода, скоро тоже уйдет, если верить СМИ.
