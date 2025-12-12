ИИ-модели Meta* откажутся от открытого исходного кода

Модель «Avocado", которая должна выйти в 2026 году, создаётся внутри небольшого подразделения Meta AI Superintelligence Labs. Пока неясно, как это повлияет на существующую серию открытых моделей Llama*.

Ранее Марк Цукерберг заявлял, что компания продолжит лидировать в области открытого исходного кода, но не будет открывать «всё, что делает».

Внутри команды Meta* также происходят кадровые изменения. Были уволены сотни сотрудников из подразделения FAIR*. Главный научный сотрудник Янн Лекун, сторонник открытого исходного кода, скоро тоже уйдет, если верить СМИ.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена