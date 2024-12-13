ИИ-модели начали общаться с фанатами порно-актрис вместо них самих

Опубликовано 13 декабря 2024, 12:451 мин.
ИИ-модели начали общаться с фанатами порно-актрис вместо них самихМодели OnlyFans прибегают к помощи искусственного интеллекта
ИИ-технологии разрушают мир OnlyFans: местные «блогеры», которых в Сети чаще называют порно-актрисами используют «чаттеров» для управления растущим объемом сообщений от фанатов и подписчиков. Этих чаттеров, в прошлом привлекаемых на аутсорсинг из стран с более низкой заработной платой, чем в США, теперь заменяют инструменты ИИ.
Такие стартапы, как ChatPersona, предлагают услуги на базе ИИ для взаимодействия с фанатами. Технология предназначена для оказания помощи, человек, правда, все равно нажимает кнопку «отправить» на сообщения, созданные ИИ. Другие инструменты, такие как Supercreator, в свою очередь помогают в поиске фанатов с высоким уровнем расходов и автоматической отправкой сообщений, пишут Wired.
Для «блогеров» использование ИИ-чатов увеличивает продажи. Некоторые сообщают, что получают значительные чаевые, когда за них пишет ИИ. Хотя существуют полностью автоматизированные системы, многие авторы предпочитают сочетать ответы, сгенерированные ИИ, со своими собственными, стремясь сохранить уровень «аутентичности» в общении.