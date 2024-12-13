ИИ-модели начали общаться с фанатами порно-актрис вместо них самих

Такие стартапы, как ChatPersona, предлагают услуги на базе ИИ для взаимодействия с фанатами. Технология предназначена для оказания помощи, человек, правда, все равно нажимает кнопку «отправить» на сообщения, созданные ИИ. Другие инструменты, такие как Supercreator, в свою очередь помогают в поиске фанатов с высоким уровнем расходов и автоматической отправкой сообщений, пишут Wired.

Для «блогеров» использование ИИ-чатов увеличивает продажи. Некоторые сообщают, что получают значительные чаевые, когда за них пишет ИИ. Хотя существуют полностью автоматизированные системы, многие авторы предпочитают сочетать ответы, сгенерированные ИИ, со своими собственными, стремясь сохранить уровень «аутентичности» в общении.