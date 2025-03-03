ИИ-модели способны зарабатывать в 5 раз больше своей стоимости ежедневно

Впервые DeepSeek раскрыла прибыль от выводов ИИ — процесса, в ходе которого обученные модели выполняют задачи, например чат-боты. Раскрытие информации может оказать давление на американские ИИ-компании, особенно после того, как DeepSeek ранее заявила, что потратила менее 6 миллионов долларов на чипы для обучения — намного меньше, чем конкуренты, такие как OpenAI.

DeepSeek использовала чипы H800 от Nvidia, которые менее совершенны, чем те, что используют американские компании. Это поднимает вопрос о том, насколько необходимы масштабные расходы американских компаний на ИИ в стране.

Согласно сообщению DeepSeek на GitHub, аренда чипов H800 стоит около 2 долларов в час. Запуск моделей обходится в $ 87 072 в день, а теоретический доход может достигать $ 562 027, что в общей сложности составляет более $ 200 млн в год. Однако фактический доход гораздо ниже из-за бесплатных услуг, более низких тарифов в непиковые часы и различий в ценах на разные модели.