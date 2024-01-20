ИИ на этой неделе: OpenAI - оборонный подрядчик, устройство для лечения рака кожи

ИИ на этой неделе: OpenAI - оборонный подрядчик, устройство для лечения рака кожиИ не только
- Поворот OpenAI в оборонную промышленность
На этой неделе стало известно, что OpenAI, некоммерческая исследовательская компания, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, сотрудничает с Пентагоном для создания новых инструментов кибербезопасности. Ранее OpenAI обещала не сотрудничать с оборонной промышленностью, но теперь отказалась от этого обещания, быстро внеся изменения в свои условия предоставления услуг. Это решение вызвало критику со стороны тех, кто считает, что OpenAI не должна участвовать в разработке военных технологий.
- FDA одобрило устройство для лечения рака кожи с помощью искусственного интеллекта
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило новое устройство с искусственным интеллектом под названием DermaSensor, которое помогает врачам выявлять рак кожи.
- ИИ заражает интернет «бредом»
Новый отчет 404 Media показывает, что Google алгоритмически увеличивает количество контента, созданного искусственным интеллектом, на множестве сомнительных сайтов. Эти сайты предназначены для сбора контента с других, легитимных сайтов, а затем перерабатывают его с помощью алгоритмов. Затем эта перепакованная чушь продвигается алгоритмом Google News и появляется в результатах поиска. Это серьезная проблема, которую Google необходимо решить.
- ИИ используется для замены людей
Мустафа Сулейман, соучредитель DeepMind компании Google, сказал в интервью, что ИИ по своей сути является «инструментом, заменяющим рабочую силу». Это уже происходит в технологической и медиаиндустрии. Компании используют ИИ для сокращения численности персонала-людей. Эта тенденция, скорее всего, сохранится, поскольку технологии ИИ становятся все более совершенными.
- OpenAI налаживает связи с высшим образованием
Компания OpenAI объявила о партнерстве с Аризонским государственным университетом (ASU). В рамках партнерства ASU получит полный доступ к ChatGPT Enterprise, бизнес-версии чатбота OpenAI. ASU также планирует создать «персонализированный ИИ-репетитор», который студенты смогут использовать для помощи в учебе. Это положительный момент, который может помочь студентам учиться более эффективно.
В целом, новости ИИ на этой неделе были неоднозначными. Были и положительные события, такие как одобрение устройства DermaSensor и партнерство между ASU и OpenAI. Однако есть и серьезные опасения, например, тот факт, что OpenAI сотрудничает с Пентагоном и что ИИ используется для замены людей.