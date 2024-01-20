ИИ на этой неделе: OpenAI - оборонный подрядчик, устройство для лечения рака кожи

Поворот OpenAI в оборонную промышленность

На этой неделе стало известно, что OpenAI, некоммерческая исследовательская компания, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, сотрудничает с Пентагоном для создания новых инструментов кибербезопасности. Ранее OpenAI обещала не сотрудничать с оборонной промышленностью, но теперь отказалась от этого обещания, быстро внеся изменения в свои условия предоставления услуг. Это решение вызвало критику со стороны тех, кто считает, что OpenAI не должна участвовать в разработке военных технологий.

FDA одобрило устройство для лечения рака кожи с помощью искусственного интеллекта

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило новое устройство с искусственным интеллектом под названием DermaSensor, которое помогает врачам выявлять рак кожи.

ИИ заражает интернет «бредом»

Новый отчет 404 Media показывает, что Google алгоритмически увеличивает количество контента, созданного искусственным интеллектом, на множестве сомнительных сайтов. Эти сайты предназначены для сбора контента с других, легитимных сайтов, а затем перерабатывают его с помощью алгоритмов. Затем эта перепакованная чушь продвигается алгоритмом Google News и появляется в результатах поиска. Это серьезная проблема, которую Google необходимо решить.

ИИ используется для замены людей

Мустафа Сулейман, соучредитель DeepMind компании Google, сказал в интервью, что ИИ по своей сути является «инструментом, заменяющим рабочую силу». Это уже происходит в технологической и медиаиндустрии. Компании используют ИИ для сокращения численности персонала-людей. Эта тенденция, скорее всего, сохранится, поскольку технологии ИИ становятся все более совершенными.

OpenAI налаживает связи с высшим образованием

Компания OpenAI объявила о партнерстве с Аризонским государственным университетом (ASU). В рамках партнерства ASU получит полный доступ к ChatGPT Enterprise, бизнес-версии чатбота OpenAI. ASU также планирует создать «персонализированный ИИ-репетитор», который студенты смогут использовать для помощи в учебе. Это положительный момент, который может помочь студентам учиться более эффективно.

В целом, новости ИИ на этой неделе были неоднозначными. Были и положительные события, такие как одобрение устройства DermaSensor и партнерство между ASU и OpenAI. Однако есть и серьезные опасения, например, тот факт, что OpenAI сотрудничает с Пентагоном и что ИИ используется для замены людей.