ИИ начал бороться с возгоранием автомобильных аккумуляторов

Опубликовано 06 сентября 2024, 23:151 мин.
ИИ начал бороться с возгоранием автомобильных аккумуляторовС помощью машинного обучения
В новом исследовании Аризонского университета представлен метод машинного обучения, позволяющий предсказывать и предотвращать перегрев литий-ионных батарей, что является одной из ключевых проблем безопасности электромобилей (EV).
Исследование, проведенное под руководством Басаба Госвами, направлено на предотвращение опасного состояния, когда температура батареи резко повышается, что приводит порой к пожару или взрыву.
Система, разработанная Госвами и его советником, Виталием Юркивым, объединяет тепловые датчики и модели машинного обучения. Эти датчики следят за температурой элементов батареи и передают данные в алгоритмы, которые предсказывают будущие перегревы. Это позволяет обнаружить «горячие точки» на ранней стадии, что дает возможность вмешаться до того, как произойдет «опасный тепловой выброс».
Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный