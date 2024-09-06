ИИ начал бороться с возгоранием автомобильных аккумуляторов

Исследование, проведенное под руководством Басаба Госвами, направлено на предотвращение опасного состояния, когда температура батареи резко повышается, что приводит порой к пожару или взрыву.

Система, разработанная Госвами и его советником, Виталием Юркивым, объединяет тепловые датчики и модели машинного обучения. Эти датчики следят за температурой элементов батареи и передают данные в алгоритмы, которые предсказывают будущие перегревы. Это позволяет обнаружить «горячие точки» на ранней стадии, что дает возможность вмешаться до того, как произойдет «опасный тепловой выброс».