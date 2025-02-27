ИИ начал «работать» в отделе продаж Regie. ai

С момента своего появления в 2021 году Regie. ai превратилась из простого инструмента искусственного интеллекта для создания маркетинговых копий в полноценную платформу для стимулирования продаж, пишут СМИ. Сейчас она предлагает инструменты на базе искусственного интеллекта для обмена сообщениями, создания последовательности продаж и автоматизации рабочих процессов. Анализируя посещения сайтов и данные о вовлеченности, Regie. ai определяет, должен ли ИИ выполнять следующий шаг или в дело должен вступить человек.

В отличие от некоторых конкурентов, Regie. ai стремится не заменить торговых представителей, а «поддержать» их. Компания завоевала популярность среди таких крупных клиентов, как Crunchbase и Copado, и в прошлом году ее годовой доход увеличился на 300%.