Приложения
Опубликовано 27 февраля 2025, 02:37
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ИИ начал «работать» в отделе продаж Regie. ai

Повышает эффективность работы
Компания Regie. ai использует искусственный интеллект, чтобы помочь отделам продаж работать более эффективно, не заменяя при этом человека. Платформа автоматизирует такие задачи, как поиск, сортировка и составление электронных писем, позволяя торговым представителям сосредоточиться на таких важных дела, как сами звонки и работа с клиентами.
ИИ начал «работать» в отделе продаж Regie. ai

© Ferra.ru

С момента своего появления в 2021 году Regie. ai превратилась из простого инструмента искусственного интеллекта для создания маркетинговых копий в полноценную платформу для стимулирования продаж, пишут СМИ. Сейчас она предлагает инструменты на базе искусственного интеллекта для обмена сообщениями, создания последовательности продаж и автоматизации рабочих процессов. Анализируя посещения сайтов и данные о вовлеченности, Regie. ai определяет, должен ли ИИ выполнять следующий шаг или в дело должен вступить человек.

В отличие от некоторых конкурентов, Regie. ai стремится не заменить торговых представителей, а «поддержать» их. Компания завоевала популярность среди таких крупных клиентов, как Crunchbase и Copado, и в прошлом году ее годовой доход увеличился на 300%.