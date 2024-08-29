ИИ начал «слияние» с децентрализованными финансами

DeFi, использующая блокчейн для децентрализованных финансовых услуг, стремительно развивается, а достижения ИИ в области анализа данных, предиктивной аналитики и автоматизации способствуют этой трансформации. Влияние ИИ на DeFi очень велико, особенно в плане повышения безопасности и выявления мошенничества, пишет Forbes.

Анализируя огромные объемы данных о транзакциях в режиме реального времени, ИИ может выявлять подозрительные действия и потенциальные угрозы, предлагая раннее предупреждение для предотвращения взлома. Эта возможность крайне важна в децентрализованной среде, где, как следует из названия, отсутствует «центральный орган».

ИИ также улучшает процессы кредитования и заимствования в DeFi за счет совершенствования кредитного анализа и оценки рисков. В отличие от обычных систем, ИИ учитывает более широкий спектр факторов, таких как история транзакций и «поведение в социуме».