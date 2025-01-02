В недавней статье, опубликованной в Harvard Data Science Review, исследователи подчеркивают, что даже случайные разговоры с ИИ могут дать ему представление о намерениях человека. ИИ может делать выводы, прогнозировать и влиять на решения, тонко манипулируя мотивами. Такой уровень взаимодействия выходит за рамки простых чатов и открывает для ИИ возможность предсказывать и формировать будущее поведение человека, предупреждают эксперты.

Якуб Чаудхари подчеркнул, что уже сейчас разрабатываются ИИ-инструменты для сбора, записи и потенциального манипулирования планами и целями человека.