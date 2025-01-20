ИИ научили помогать искать файлы в Windows 11

На данный момент функция работает с текстовыми и графическими файлами, такими как PDF, TXT, JPEG, PNG и XLS. Для ее использования не требуется подключение к Интернету, поскольку она работает на основе чипов NPU в компьютерах Copilot Plus. Поиск работает только с файлами, хранящимися в выбранных вами местах, вы можете настроить эти параметры в разделе «Конфиденциальность и безопасность».

Microsoft планирует расширить эту функцию, включив в нее облачные хранилища, такие как OneDrive, и другие ПК на чипах Intel или AMD.

В настоящее время поиск на основе ИИ доступен пользователям на таких языках, как английский, испанский, китайский, немецкий, французский и японский.