ИИ научили разрабатывать цифровые микросхемы по описанию на русском языке

Проект под названием «Синтезатор-А» выполнил научно-исследовательский институт «Квант». Его цель — проверить, можно ли использовать ИИ для автоматического проектирования микросхем с помощью так называемых коммуникативных агентов — систем, созданных на базе больших языковых моделей (например, аналогов ChatGPT).

Теперь разработчики могут просто описать нужную схему на русском языке, а ИИ сам сгенерирует её модель. Это делает процесс проектирования проще и быстрее, ещё и снижает затраты.

Как пояснил руководитель Центра ИИ ФПИ Руслан Бакеев, ИИ-агенты способны не только проектировать архитектуру будущей микросхемы, но и писать код, проводить тесты и улучшать проект — всё это без участия человека. Такие системы взаимодействуют друг с другом и обучаются на своих действиях.