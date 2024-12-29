ИИ навсегда изменит приложения для знакомств

Генеральный директор Hinge Джастин Маклеод объявил, что в 2025 году начнется внедрение инструментов на базе ИИ, включая более умный подбор, персонализированные рекомендации и «ИИ-коучинг» для пользователей. Tinder уже использует ИИ для подбора лучших фотографий профиля, а Bumble применяет его для безопасности, например, для обнаружения откровенных изображений и фальшивых профилей. Функция Bumble «Для вас» также использует искусственный интеллект для создания «персонализированных предложений».

Стартапы тоже исследуют новые идеи ИИ. Такие платформы, как Rizz, помогают составлять ответы, а другие экспериментируют с общением. чатбота с чатботом. Хотя некоторые попытки, например Volar, провалились из-за проблем с финансированием, интерес к этой концепции растет.

Hinge даже разрабатывает «тренера по знакомствам» на основе многолетних данных. Первые тесты показали больше совпадений и больше продлений подписки. Глобальный запуск ожидается в марте.