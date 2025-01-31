ИИ назвали ключом к решению проблем цепочек поставок в 2025 году

ИИ может помочь несколькими способами. Во-первых, он может выявлять риски в цепочке поставок и предлагать стратегии диверсификации, помогая компаниям избежать чрезмерной зависимости от одного поставщика. Во-вторых, ИИ может прогнозировать изменения спроса и предложения, позволяя компаниям корректировать уровень запасов и предотвращать их нехватку или избыток.

Инструменты ИИ также могут моделировать различные сценарии, чтобы показать, как изменения могут повлиять на операции, помогая компаниям принимать более эффективные решения. Кроме того, ИИ может повысить уровень кибербезопасности, обеспечивая мониторинг в режиме реального времени и выявляя уязвимости до того, как ими воспользуются киберпреступники.

Наконец, ИИ банально помогает повысить производительность за счет автоматизации задач, устранения пробелов в навыках и использования предиктивной аналитики для предотвращения поломок машин.