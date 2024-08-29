ИИ не смог разобрать слово «клубника» по буквам

LLM работают с использованием трансформаторной архитектуры, которая переводит текст в числовые представления, а не обрабатывает его, как это делает человек. Такой подход может привести к ошибкам в понимании основных лингвистических элементов, таких как количество определенных букв в слове, объясняют эксперты. Мэтью Гуздиал, исследователь ИИ из Университета Альберты, объясняет, что «трансформаторы» работают путем кодирования текста в данные, которые не имеют прямого отношения к человеческим представлениям о буквах и словах. Более того, проблема усугубляется, когда ИИ имеет дело с несколькими языками и различными методами токенизации.

Пока OpenAI разрабатывает свой новый ИИ под кодовым названием Strawberry (иронично), нацеленный на улучшение рассуждений и генерации данных, предстоит выяснить, удастся ли ему преодолеть эти препятствия.