Идея о том, что для работы с ИИ нужно быть программистом или математиком, устарела. Благодаря таким платформам, как ChatGPT и Midjourney, даже нетехнические пользователи могут использовать возможности ИИ с помощью простых запросов. ИИ теперь генерирует код, творческий контент и бизнес-решения без глубоких технических знаний.

Еще одно заблуждение состоит в том, что ИИ требует дорогостоящего оборудования или подготовленных наборов данных. Современные ИИ-инструменты работают на обычных ноутбуках или даже смартфонах, с доступными облачными сервисами. Генеративные ИИ-модели особенно эффективны в работе с естественным языком, что снижает важность формата вводимых людьми данных.

Лигот также рассматривает «галлюцинации» у ИИ, объясняя, что они часто возникают из-за плохо сформулированных запросов, которые можно минимизировать с помощью «инженерии запросов» — навыка, становящегося всё более важным для эффективного использования ИИ.