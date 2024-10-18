Приложения
Опубликовано 18 октября 2024, 22:01
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«ИИ — не то, что вы думаете»: IT-ветеран с 25 годами стажа развеял мифы об ИИ

Не требуется ни программирование, ни математики, ни дорогого оборудования
В 2024 году ИИ больше не является прерогативой технических специалистов. По мнению Доминика Лигота, IT-ветерана с 25-летним стажем, многие мифы об ИИ нуждаются в развенчании.
«ИИ — не то, что вы думаете»: IT-ветеран с 25 годами стажа развеял мифы об ИИ
© Ferra

Идея о том, что для работы с ИИ нужно быть программистом или математиком, устарела. Благодаря таким платформам, как ChatGPT и Midjourney, даже нетехнические пользователи могут использовать возможности ИИ с помощью простых запросов. ИИ теперь генерирует код, творческий контент и бизнес-решения без глубоких технических знаний.

Еще одно заблуждение состоит в том, что ИИ требует дорогостоящего оборудования или подготовленных наборов данных. Современные ИИ-инструменты работают на обычных ноутбуках или даже смартфонах, с доступными облачными сервисами. Генеративные ИИ-модели особенно эффективны в работе с естественным языком, что снижает важность формата вводимых людьми данных.

Лигот также рассматривает «галлюцинации» у ИИ, объясняя, что они часто возникают из-за плохо сформулированных запросов, которые можно минимизировать с помощью «инженерии запросов» — навыка, становящегося всё более важным для эффективного использования ИИ.