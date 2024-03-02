ИИ обошел человека в «оригинальности» в творческих тестах

Результаты? ChatGPT-4 одержал победу, продемонстрировав более высокий уровень оригинальности и проработанности своих ответов по сравнению с человеческими участниками. В исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, использовались три теста.

Участники проводили «мозговой штурм», предлагая креативные варианты использования повседневных предметов, таких как веревка или вилка.

Участники представляли себе возможные исходы гипотетических ситуаций, например «Что, если бы людям больше не нужен был сон?».

Участники составляли список существительных с максимальным семантическим различием друг от друга. (например, «собака» против «онтологии»).

GPT-4 преуспел во всех трех заданиях, но авторы признают ограничения. Эти тесты оценивают творческий потенциал, а не художественные достижения отдельных людей. Кроме того, участники могли чувствовать себя скованными из-за того, что их ответы должны быть применимы в реальном мире. В исследовании также не оценивалась «уместность» ответов, сгенерированных ИИ.