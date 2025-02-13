ИИ оказался способен помочь находящимся под угрозой исчезновения китам

Опубликовано 13 февраля 2025, 11:151 мин.
ИИ оказался способен помочь находящимся под угрозой исчезновения китамПредсказывая их перемещения
Ученые из Ратгерского университета разработали инструмент искусственного интеллекта, который поможет защитить китов, находящихся под угрозой исчезновения, предсказывая, где они могут находиться. Это может помочь судам избежать столкновений и поддержать усилия по сохранению популяции, пишут учёные.
Программа искусственного интеллекта анализирует закономерности в больших массивах океанических данных, включая информацию с подводных глайдеров и спутников, собранную с 1992 года. Затем она создает «карту вероятностей», показывающую, когда и где киты, такие как находящийся под угрозой исчезновения северный гладкий кит, могут быть обнаружены с наибольшей вероятностью. Поскольку таких китов осталось всего 370, избегать столкновений с кораблями крайне важно для их выживания.
Связывая местонахождение китов с такими факторами окружающей среды, как температура воды и наличие пищи, инструмент ИИ дает ценные сведения для принятия «более эффективных решений».