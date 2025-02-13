ИИ оказался способен помочь находящимся под угрозой исчезновения китам

Программа искусственного интеллекта анализирует закономерности в больших массивах океанических данных, включая информацию с подводных глайдеров и спутников, собранную с 1992 года. Затем она создает «карту вероятностей», показывающую, когда и где киты, такие как находящийся под угрозой исчезновения северный гладкий кит, могут быть обнаружены с наибольшей вероятностью. Поскольку таких китов осталось всего 370, избегать столкновений с кораблями крайне важно для их выживания.

Связывая местонахождение китов с такими факторами окружающей среды, как температура воды и наличие пищи, инструмент ИИ дает ценные сведения для принятия «более эффективных решений».