ИИ OpenAI получил расширенный голосовой режим

Опубликовано 26 сентября 2024, 06:001 мин.
ИИ OpenAI получил расширенный голосовой режимС новыми голосами и дизайном
OpenAI начал распространять расширенный голосовой режим (AVM) среди подписчиков ChatGPT Plus и Teams, предлагая обновленный дизайн и дополнительные голоса. В обновлении появилась новая анимированная голубая сфера, заменившая прежний интерфейс с черными точками. Клиенты Enterprise и Edu получат доступ к AVM на следующей неделе.
В обновлении появилось пять новых голосов — всего их стало девять. Наряду с этими голосами OpenAI улучшила функционал ИИ, чтобы он лучше понимал акценты людей.
OpenAI также расширяет возможности настройки AVM, добавляя такие функции, как Custom Instructions для персонализированных ответов и Memory, которая позволяет ChatGPT вспоминать предыдущие разговоры.
Несмотря на улучшения, AVM по-прежнему недоступна в некоторых регионах, включая ЕС и Россию.
Обновление распространяется постепенно.
Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный