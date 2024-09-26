ИИ OpenAI получил расширенный голосовой режим

В обновлении появилось пять новых голосов — всего их стало девять. Наряду с этими голосами OpenAI улучшила функционал ИИ, чтобы он лучше понимал акценты людей.

OpenAI также расширяет возможности настройки AVM, добавляя такие функции, как Custom Instructions для персонализированных ответов и Memory, которая позволяет ChatGPT вспоминать предыдущие разговоры.

Несмотря на улучшения, AVM по-прежнему недоступна в некоторых регионах, включая ЕС и Россию.

Обновление распространяется постепенно.