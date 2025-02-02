ИИ OpenAI поможет США с вопросами ядерной безопасности

Опубликовано 02 февраля 2025, 16:301 мин.
ИИ OpenAI поможет США с вопросами ядерной безопасностиСотрудничает с национальными лабораториями США
OpenAI объявила о новом партнерстве с национальными лабораториями США, включая Лос-Аламосскую национальную лабораторию (LANL), чтобы предоставить свои новейшие модели ИИ исследователям, работающим над такими вопросами, как ядерная безопасность. Партнерство начнется с использования языковой модели o1, способной к рассуждениям, на суперкомпьютере Venado в LANL, который предназначен для решения задач ИИ.
LANL будет использовать o1 для поиска решений в таких областях, как лечение заболеваний, кибербезопасность и физика высоких энергий. Модель также поможет «повысить национальную безопасность и снизить риск ядерной войны» в рамках более широкой программы по ядерной безопасности, в которой участвуют несколько лабораторий, в том числе Национальная лаборатория Лоуренса Ливермора и Сандия, пишут местные СМИ.