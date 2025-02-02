ИИ OpenAI поможет США с вопросами ядерной безопасности

LANL будет использовать o1 для поиска решений в таких областях, как лечение заболеваний, кибербезопасность и физика высоких энергий. Модель также поможет «повысить национальную безопасность и снизить риск ядерной войны» в рамках более широкой программы по ядерной безопасности, в которой участвуют несколько лабораторий, в том числе Национальная лаборатория Лоуренса Ливермора и Сандия, пишут местные СМИ.