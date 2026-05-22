ИИ OpenAI справился с нерешённой математической задачей 80-летней давности

Опубликовано 22 мая 2026, 19:30
ИИ OpenAI справился с нерешённой математической задачей 80-летней давностиВ этот раз — точно
OpenAI похвалилась, что её ИИ-модель смогла доказать несостоятельность одной известной нерешённой геометрической гипотезы. Эту задачу впервые сформулировал математик Пол Эрдёш ещё в 1946 году. Это, кстати, не первое громкое заявление OpenAI. Семь месяцев назад бывший вице-президент компании заявил, что модель GPT-5 решила сразу несколько задач Эрдёша. Позже выяснилось, что ИИ не решил новые задачи, а просто нашёл уже существующие решения в старых научных работах. Тогда пост пришлось удалить.
На этот раз OpenAI подошла к делу «серьёзнее». Вместе с объявлением компания опубликовала «одобрительные отзывы известных математиков», которые ранее критиковали OpenAI за поспешные выводы.
Почти 80 лет математики считали, что лучшее решение этой задачи «выглядит примерно как квадратная сетка». Но модель OpenAI показала, что это не так, и нашла совершенно другой, более эффективный способ построения.
