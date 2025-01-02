ИИ открыл секреты древних свитков, погребенных Везувием

Опубликовано 02 января 2025, 15:011 мин.
ИИ открыл секреты древних свитков, погребенных ВезувиемВулкан их похоронил
ИИ меняет подход к изучению древних текстов, в том числе папирусных свитков, погребенных во время извержения Везувия в 79 году нашей эры. Федерика Николарди, папиролог из Неаполитанского университета, участвует в проекте Vesuvius Challenge, в котором применяется искусственный интеллект для расшифровки этих хрупких, «карбонизированных» свитков из Геркуланума. Используя нейронные сети, исследователи определили греческие буквы в текстах.
В проекте используются передовые модели искусственного интеллекта, такие как метод Брента Силса, который восстанавливает тексты по томограммам высокого разрешения. В 2023 году этот метод позволил обнаружить греческий философский текст, автором которого, вероятно, был Филодем. Модели ИИ, включая оксфордский Ithaca, также восстанавливают и датируют древнегреческие тексты и используются во всем мире для перевода и расшифровки других древних письменностей.
Несмотря на возможности ИИ, сотрудничество с историками и лингвистами по-прежнему необходимо для достижения точности. Конечной целью является полное прочтение свитков Геркуланума, что может привести к открытию крупнейшей коллекции древних текстов, пишут авторы исследования.