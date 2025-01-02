ИИ открыл секреты древних свитков, погребенных Везувием

В проекте используются передовые модели искусственного интеллекта, такие как метод Брента Силса, который восстанавливает тексты по томограммам высокого разрешения. В 2023 году этот метод позволил обнаружить греческий философский текст, автором которого, вероятно, был Филодем. Модели ИИ, включая оксфордский Ithaca, также восстанавливают и датируют древнегреческие тексты и используются во всем мире для перевода и расшифровки других древних письменностей.

Несмотря на возможности ИИ, сотрудничество с историками и лингвистами по-прежнему необходимо для достижения точности. Конечной целью является полное прочтение свитков Геркуланума, что может привести к открытию крупнейшей коллекции древних текстов, пишут авторы исследования.