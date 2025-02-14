ИИ-поиск стикеров и конкурент YouTube: Telegram обновился

Пользователи могут ввести в поиске «мыслящая обезьяна» или «космическая собака», и ИИ предложит подходящие стикеры. Это работает на 29 языках, включая английский, русский, арабский и хинди.

Обновление также улучшает видеоплеер внутри Telegram. Теперь пользователи могут копировать ссылку на видео с определенной временной меткой, да, как у YouTube. Еще одна новая функция позволяет владельцам каналов устанавливать собственные изображения обложки для видео. Telegram теперь сохраняет прогресс видео, поэтому вы можете продолжить просмотр с того места, на котором остановились, даже после закрытия приложения.

Кроме того, появился новый раздел «Поиск ботов», который поможет пользователям… правильно, найти ботов.