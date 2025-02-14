ИИ-поиск стикеров и конкурент YouTube: Telegram обновился

Опубликовано 14 февраля 2025, 11:151 мин.
ИИ-поиск стикеров и конкурент YouTube: Telegram обновилсяЧто ещё добавили
Telegram выпустил новое обновление с полезными улучшениями. В приложении для обмена сообщениями появился поиск стикеров на основе искусственного интеллекта. И не только.
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Пользователи могут ввести в поиске «мыслящая обезьяна» или «космическая собака», и ИИ предложит подходящие стикеры. Это работает на 29 языках, включая английский, русский, арабский и хинди.
Обновление также улучшает видеоплеер внутри Telegram. Теперь пользователи могут копировать ссылку на видео с определенной временной меткой, да, как у YouTube. Еще одна новая функция позволяет владельцам каналов устанавливать собственные изображения обложки для видео. Telegram теперь сохраняет прогресс видео, поэтому вы можете продолжить просмотр с того места, на котором остановились, даже после закрытия приложения.
Кроме того, появился новый раздел «Поиск ботов», который поможет пользователям… правильно, найти ботов.