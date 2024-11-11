ИИ-поисковик ChatGPT сравнили с Google Поиском: кому-то стоит поднажать

Для задач, таких как проверка спортивных результатов, погоды и простых инструкций, оба сервиса показали хорошие результаты, но Google превосходит в предоставлении новостей и ссылок на доверенные сайты. Однако ChatGPT особенно эффективен при обработке сложных запросов. Это особенно полезно для последующих запросов, предоставляя контекст и учитывая источники без лишних усилий.

Несмотря на то, что поиск Google по-прежнему превосходит в широком спектре информации, простота, точность и эффективность ChatGPT делают его привлекательной альтернативой, особенно для специфических запросов.