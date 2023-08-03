ИИ-поисковик Google получил большое обновление

Технологический гигант также работает над повышением скорости появления этого окна и над тем, чтобы ссылки в нем были более контекстными. По словам генерального директора компании Сундара Пичаи, SGE пока находится на стадии эксперимента, но «за ней будущее Google Поиска». Он подчеркнул, что эта инновация позволяет Google освободиться от прежних ограничений поиска и открыть новые возможности.