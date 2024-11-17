ИИ получил осязание благодаря квантовым технологиям

Под руководством профессора Йонга Мэн Су и директора CQSE Юпинга Хуана команда создала систему, которая использует лазеры, испускающие фотоны, и алгоритмы ИИ для анализа спекл-шума — случайных дефектов изображения, ранее считавшихся проблемой. Обучив ИИ интерпретировать эти артефакты, система способна различать текстуры поверхностей на микроскопическом уровне.

Испытания на промышленных наждачных бумагах показали точность измерений в пределах 4 микрон, что сопоставимо с лучшими промышленными устройствами. Метод особенно эффективен для мелкозернистых поверхностей, таких как алмазная шлифовальная пленка.

Прорыв открывает широкие перспективы, от улучшения диагностики рака кожи до контроля качества в производстве, где микроскопические дефекты могут привести к серьёзным проблемам. Технология также может дополнить системы LiDAR в автономных автомобилях и роботах, добавляя анализ свойств поверхности.