ИИ помог восстановить последнюю песню The Beatles. Её номинировали на Грэмми

Изначально записанная Джоном Ленноном в конце 1970-х годов, песня "Now and Then" не была выпущена из-за технических ограничений. Однако в 2021 году режиссер Питер Джексон и его команда использовали машинное обучение для разделения вокала и фортепиано Леннона в оригинальной записи, что позволило Полу Маккартни и Ринго Старру завершить песню.

Несмотря на то, что песня была завершена с использованием ИИ, она соответствует правилам Грэмми, поскольку содержит элементы, созданные человеком.