ИИ помог восстановить последнюю песню The Beatles. Её номинировали на Грэмми

Опубликовано 10 ноября 2024, 05:151 мин.
ИИ помог восстановить последнюю песню The Beatles. Её номинировали на ГрэммиДве премии
The Beatles получили две номинации на премию Грэмми почти через 50 лет после их распада. Их финальная песня "Now and Then" номинирована на "Запись года" и конкурирует с такими звездами, как Бейонсе, Тейлор Свифт и Билли Айлиш. Также песня претендует на премию за лучшее рок-исполнение, где она соревнуется с Green Day, Pearl Jam и The Black Keys. Но есть нюанс.
Изначально записанная Джоном Ленноном в конце 1970-х годов, песня "Now and Then" не была выпущена из-за технических ограничений. Однако в 2021 году режиссер Питер Джексон и его команда использовали машинное обучение для разделения вокала и фортепиано Леннона в оригинальной записи, что позволило Полу Маккартни и Ринго Старру завершить песню.
Несмотря на то, что песня была завершена с использованием ИИ, она соответствует правилам Грэмми, поскольку содержит элементы, созданные человеком.