ИИ помог восстановить последнюю песню The Beatles. Её номинировали на Грэмми

Две премии

The Beatles получили две номинации на премию Грэмми почти через 50 лет после их распада. Их финальная песня "Now and Then" номинирована на "Запись года" и конкурирует с такими звездами, как Бейонсе, Тейлор Свифт и Билли Айлиш. Также песня претендует на премию за лучшее рок-исполнение, где она соревнуется с Green Day, Pearl Jam и The Black Keys. Но есть нюанс.