ИИ-помощник экономит подмосковным учителям до 12 часов в месяц

Кроме того, система формирует короткие отчёты для родителей о ходе обучения. Главное преимущество — экономия времени. По оценкам, учителя уже экономят до 12 часов в месяц. Освободившееся время они могут направить на работу с учениками.

Отдельная функция сервиса помогает в «профессиональном развитии». Педагоги могут загрузить аудиозапись своего урока и получить подробный анализ: насколько понятно объясняется материал, как выстроено общение с классом и как звучит речь.

Также можно загрузить готовый план урока и получить рекомендации по его доработке.