ИИ-помощник экономит подмосковным учителям до 12 часов в месяц

Опубликовано 04 марта 2026, 17:181 мин.
ИИ-помощник экономит подмосковным учителям до 12 часов в месяцБолее 4 тысяч учителей Подмосковья используют ИИ для подготовки к урокам
В Московской области свыше четырёх тысяч учителей уже применяют сервис «Ассистент преподавателя», работающий на основе ИИ, сообщают наши коллеги из 360.ru. Сервис может составлять планы уроков, создавать раздаточные материалы и контрольные работы, подбирать задания и небольшие тесты, а также предлагать наглядные примеры для объяснения сложных тем.
Кроме того, система формирует короткие отчёты для родителей о ходе обучения. Главное преимущество — экономия времени. По оценкам, учителя уже экономят до 12 часов в месяц. Освободившееся время они могут направить на работу с учениками.
Отдельная функция сервиса помогает в «профессиональном развитии». Педагоги могут загрузить аудиозапись своего урока и получить подробный анализ: насколько понятно объясняется материал, как выстроено общение с классом и как звучит речь.
Также можно загрузить готовый план урока и получить рекомендации по его доработке.