ИИ-помощник Google Gemini научили работать с десятками сторонних сервисов

В ближайшие недели в Gemini добавят связку с целым рядом сервисов:

Для работы и творчества

Помощник сможет кратко пересказывать содержание встреч (через Granola и Otter. ai) и помогать с редактированием сайтов на платформе Wix.

Для досуга и путешествий

Через Gemini можно будет бронировать столики в ресторанах (OpenTable), искать билеты на мероприятия (Ticketmaster), заказывать машину напрокат и находить местные развлечения.

Для музыки

Появится управление стримингом на сервисах iHeartRadio и Pandora.

Для дома и здоровья

Помощник поможет найти специалиста по ремонту (через Angi или Thumbtack) или записаться к врачу через Zocdoc.

Все эти нововведения появятся постепенно в течение нескольких недель.