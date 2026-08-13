ИИ-помощник Google Gemini научили работать с десятками сторонних сервисов

Опубликовано 13 августа 2026, 19:181 мин.
ИИ-помощник Google Gemini научили работать с десятками сторонних сервисовРазнообразие
Google обновила ИИ-помощника Gemini. Теперь он сможет взаимодействовать с большим количеством внешних приложений и сайтов.
В ближайшие недели в Gemini добавят связку с целым рядом сервисов:
Для работы и творчества
Помощник сможет кратко пересказывать содержание встреч (через Granola и Otter. ai) и помогать с редактированием сайтов на платформе Wix.
Для досуга и путешествий
Через Gemini можно будет бронировать столики в ресторанах (OpenTable), искать билеты на мероприятия (Ticketmaster), заказывать машину напрокат и находить местные развлечения.
Для музыки
Появится управление стримингом на сервисах iHeartRadio и Pandora.
Для дома и здоровья
Помощник поможет найти специалиста по ремонту (через Angi или Thumbtack) или записаться к врачу через Zocdoc.
Все эти нововведения появятся постепенно в течение нескольких недель.
Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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