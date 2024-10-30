ИИ-помощник нового поколения Google Project Astra выйдет в 2025 году

Опубликовано 30 октября 2024, 16:061 мин.
ИИ-помощник нового поколения Google Project Astra выйдет в 2025 годуСпрос на Pixel 9 остается высоким
Во время созвона по результатам третьего квартала 2024 года генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи поделился новостями о Project Astra и серии Pixel 9.
Представленный на I/O 2024 в мае, Astra — это амбициозный проект от Google DeepMind, направленный на создание нового поколения ИИ-помощников. В отличие от существующих голосовых помощников, Astra стремится к более глубокому «пониманию» окружающего мира (используя, например, картинку с камеры или экрана) и взаимодействию с пользователем на более «естественном» уровне. Пичаи объявил, что Google планирует запустить эти функции как можно раньше в 2025 году.
Кроме того, Пичаи обсудил продолжающуюся разработку моделей Gemini, отметив, что третье поколение, Gemini 2.0, ожидается уже в декабре. Google также сообщил о высоком спросе на серию Pixel 9.