ИИ понадобилось 10 секунд, чтобы обнаружить раковые клетки

Опубликовано 14 ноября 2024, 20:091 мин.
ИИ понадобилось 10 секунд, чтобы обнаружить раковые клеткиПовышая точность операций
Прорывная модель ИИ под названием FastGlioma, разработанная исследователями из Университета Мичигана и Калифорнийского университета в Сан-Франциско, изменит операции на головном мозге. Она научилась обнаруживать раковые ткани всего за 10 секунд.
Эта технология позволяет хирургам в режиме реального времени выявлять оставшиеся опухолевые клетки после начального удаления, решая проблему дифференциации здоровой ткани мозга от остаточной опухоли.
Модель FastGlioma, основанная на микроскопической визуализации и ИИ, показала точность, обнаруживая остатки опухоли с точностью до 92% — значительно превосходя традиционные методы, такие как МРТ и флуоресцентная визуализация, которые часто пропускают ткани высокого риска.
Исследователи стремятся расширить применение FastGlioma на такие виды рака, как рак легких, предстательной железы и молочной железы.
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Автор:Максим Многословный
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