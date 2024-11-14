ИИ понадобилось 10 секунд, чтобы обнаружить раковые клетки

Эта технология позволяет хирургам в режиме реального времени выявлять оставшиеся опухолевые клетки после начального удаления, решая проблему дифференциации здоровой ткани мозга от остаточной опухоли.

Модель FastGlioma, основанная на микроскопической визуализации и ИИ, показала точность, обнаруживая остатки опухоли с точностью до 92% — значительно превосходя традиционные методы, такие как МРТ и флуоресцентная визуализация, которые часто пропускают ткани высокого риска.

Исследователи стремятся расширить применение FastGlioma на такие виды рака, как рак легких, предстательной железы и молочной железы.

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