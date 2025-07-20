ИИ-проверщик работы программистов Greptile получил $30 млн на развитие

Компания была основана в 2023 году Дакшем Гуптой после окончания Технологического института Джорджии. В конце 2023 года Greptile прошёл акселератор Y Combinator и привлёк $ 4 миллиона на посевном этапе от Initialized Capital.

ИИ понимает код заказчика и помогает находить ошибки и другие проблемы, которые могут пропустить люди.

Рынок ИИ для проверки кода очень конкурентный. Главные соперники Greptile — стартапы Graphite и Coderabbit. И они уже получили крупные инвестиции от известных фондов.

Greptile и Benchmark пока не комментируют ситуацию.