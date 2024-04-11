ИИ-редактор фото Google получит широкое распространение: вплоть до iOS

Начиная с 15 мая большинство пользователей Google Фото получат доступ к функциям, которые ранее были доступны только для телефонов Pixel или скрывались за платной подпиской Google One. К ним относятся:

Magic Eraser: удаление нежелательных объектов с фотографий.

Photo Unblur: повышение резкости размытых фотографий и возвращение деталей в фокус.

Portrait Light: усиливает освещение портретов для придания им более лучшего вида.

Флагманский инструмент Google для редактирования с помощью искусственного интеллекта, Magic Editor, также будет доступен для большинства пользователей, но с некоторыми особенностями: вы ограничены 10 сохраненными правками в месяц. А вот владельцы телефонов Pixel и подписчики Google One получат неограниченный доступ к редактированию с помощью Magic Editor.

Что не бесплатно? ИИ-функции, такие как Best Take (автоматическая съемка лучшего кадра) и Audio Magic Eraser (удаление фонового шума), пока остаются эксклюзивными для последних моделей телефонов Pixel 8 и 8 Pro.

Чтобы воспользоваться этими новыми функциями, ваше устройство должно соответствовать некоторым минимальным требованиям: 64-битный процессор, 4 ГБ оперативной памяти, iOS 15 или Android 8.0 (или более поздняя версия).