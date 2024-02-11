ИИ-редактор изображений Apple может опробовать кто угодно

В отличие от традиционного программного обеспечения для редактирования изображений, MGIE использует ИИ для интерпретации текстовых инструкций для редактирования изображений. Этот подход направлен на улучшение взаимодействия пользователя с системой искусственного интеллекта, что приводит к более «точным и детальным» результатам редактирования.

По словам исследователей, MGIE использует ИИ для уточнения инструкций пользователя, делая их более явными и описательными. Этот дополнительный уровень интерпретации значительно улучшает процесс редактирования, что продемонстрировали экспериментальные результаты, опубликованные на сайте arXiv.

Хотя официальный релиз MGIE остается под вопросом, Apple выложила версию программы с открытым исходным кодом на GitHub. Заинтересованные пользователи могут получить доступ к инструменту и поэкспериментировать с его возможностями, запустив его даже локально на своем ПК или воспользовавшись версией, размещенной на Hugging Face. Однако стоит отметить, что в периоды пиковой нагрузки инструмент может работать медленно.