ИИ-редактор изображений Nano Banana появился в Google Lens

Опубликовано 13 октября 2025, 12:451 мин.
ИИ-редактор изображений Nano Banana появился в Google LensИ в режиме AI Mode
Нашумевший ИИ-редактор фото Nano Banana тепер доступен и в AI Mode поисковика Google, а также в Google Lens. Эта технология основана на модели Gemini 2.5 Flash Image и позволяет создавать и редактировать изображения с помощью ИИ.
В режиме AI Mode появилась новая кнопка с плюсом в левом нижнем углу. Теперь с её помощью можно открыть галерею, включить камеру или выбрать функцию «Создать изображение». После выбора пользователю предлагается описать, какое изображение он хочет создать, либо загрузить фото для редактирования.
Созданные изображения можно сохранить или поделиться ими. В нижнем правом углу каждого изображения будет стоять водяной знак с символом Gemini.
В Google Lens Nano Banana появилась в новом разделе «Создать», где теперь можно снимать, редактировать и делиться изображениями. По умолчанию включается фронтальная камера. После снимка фото автоматически открывается в AI Mode, где можно добавить текстовый запрос для доработки.