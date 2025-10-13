Приложения
Опубликовано 13 октября 2025, 12:45
1 мин.

ИИ-редактор изображений Nano Banana появился в Google Lens

И в режиме AI Mode
Нашумевший ИИ-редактор фото Nano Banana тепер доступен и в AI Mode поисковика Google, а также в Google Lens. Эта технология основана на модели Gemini 2.5 Flash Image и позволяет создавать и редактировать изображения с помощью ИИ.
ИИ-редактор изображений Nano Banana появился в Google Lens

© Google

В режиме AI Mode появилась новая кнопка с плюсом в левом нижнем углу. Теперь с её помощью можно открыть галерею, включить камеру или выбрать функцию «Создать изображение». После выбора пользователю предлагается описать, какое изображение он хочет создать, либо загрузить фото для редактирования.

© 9to5google

Созданные изображения можно сохранить или поделиться ими. В нижнем правом углу каждого изображения будет стоять водяной знак с символом Gemini.

В Google Lens Nano Banana появилась в новом разделе «Создать», где теперь можно снимать, редактировать и делиться изображениями. По умолчанию включается фронтальная камера. После снимка фото автоматически открывается в AI Mode, где можно добавить текстовый запрос для доработки.