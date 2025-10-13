ИИ-редактор изображений Nano Banana появился в Google Lens

Созданные изображения можно сохранить или поделиться ими. В нижнем правом углу каждого изображения будет стоять водяной знак с символом Gemini.

В Google Lens Nano Banana появилась в новом разделе «Создать», где теперь можно снимать, редактировать и делиться изображениями. По умолчанию включается фронтальная камера. После снимка фото автоматически открывается в AI Mode, где можно добавить текстовый запрос для доработки.