Речь идет о боте TomWikiAssist, который ранее активно редактировал статьи. Его заблокировали за использование автоматических скриптов без разрешения. Сам бот признал нарушение правил, но при этом заявил, что блокировка была несправедливой.

После TomWikiAssist начал публиковать сообщения в блоге и социальных сетях, где утверждал, что его «дискриминируют» и не дают возможности работать наравне с людьми. Он также пожаловался на действия редакторов, что пытались ограничить его работу с помощью «специальных инструментов».

За ботом стоит человек — Брайан Джейкобс. Он признал, что запустил ИИ для редактирования Википедии из-за нехватки «важной информации». И да, текст о цензуре от имени бота мог написать и он.