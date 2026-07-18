ИИ-режим в поисковике Google научили выполнять задачи за пользователя

На старте доступны три сервиса: YouTube Music, Canva (для создания графики) и Instacart (доставка продуктов).

СМИ показывает функционал на примере подготовки дня рождения. Вместо того чтобы открывать Canva, искать шаблон и вручную править приглашение, можно просто написать в поиске: «создай яркое приглашение на вечеринку в тропическом стиле на следующую субботу». ИИ-режим отправляет запрос в Canva и возвращает готовый дизайн через пару секунд.

С музыкой то же самое. Можно попросить составить плейлист для барбекю, вечеринки в стиле 80-х или интенсивной тренировки, YouTube Music соберёт его сам. Готовый список сохраняется в библиотеку.

Если нужно закупить снеки и напитки, Поиск заполнит корзину в Instacart по списку. Останется только подтвердить заказ.

Пока доступно только три приложения, но Google обещает добавлять новых партнёров.