Приложения
Опубликовано 18 июля 2026, 19:46
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ИИ-режим в поисковике Google научили выполнять задачи за пользователя

Через сторонние приложения
Google Поиск получил большое обновление. Если раньше ИИ-режим в нем только находил информацию, то теперь он взялся за «реальные» дела. В США ИИ-режим связали со сторонними приложениями.
ИИ-режим в поисковике Google научили выполнять задачи за пользователя

© Google

На старте доступны три сервиса: YouTube Music, Canva (для создания графики) и Instacart (доставка продуктов).

СМИ показывает функционал на примере подготовки дня рождения. Вместо того чтобы открывать Canva, искать шаблон и вручную править приглашение, можно просто написать в поиске: «создай яркое приглашение на вечеринку в тропическом стиле на следующую субботу». ИИ-режим отправляет запрос в Canva и возвращает готовый дизайн через пару секунд.

С музыкой то же самое. Можно попросить составить плейлист для барбекю, вечеринки в стиле 80-х или интенсивной тренировки, YouTube Music соберёт его сам. Готовый список сохраняется в библиотеку.

Если нужно закупить снеки и напитки, Поиск заполнит корзину в Instacart по списку. Останется только подтвердить заказ.

Пока доступно только три приложения, но Google обещает добавлять новых партнёров.

Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
Теги:
#искусственный интеллект
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