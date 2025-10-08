ИИ-режим в поисковике Google стал доступен в 40 странах и на 35 языках

Функцию впервые начали тестировать весной, а уже в мае Google сделала её доступной для всех пользователей в США. Позже она появилась на хинди, японском, корейском и индонезийском языках, а теперь — и во множестве других.

Google также добавила новые возможности — например, улучшила понимание “визуальных запросов”.