ИИ-режим в поисковике Google стал доступен в 40 странах и на 35 языках

Опубликовано 08 октября 2025, 18:371 мин.
ИИ-режим в поисковике Google стал доступен в 40 странах и на 35 языкахНа русском тоже
Google продолжает расширять возможности своего нового режима AI Mode в поисковике. Теперь функция доступна в 40 новых регионах и на 35 языках, включая русский, арабский, китайский, французский, немецкий, греческий, тайский, вьетнамский и другие.
AI Mode позволяет пользователям задавать вопросы напрямую искусственному интеллекту в окне поиска. Система основана на модели Gemini, которая “лучше понимает особенности местных языков и формулировок”.
Функцию впервые начали тестировать весной, а уже в мае Google сделала её доступной для всех пользователей в США. Позже она появилась на хинди, японском, корейском и индонезийском языках, а теперь — и во множестве других.
Google также добавила новые возможности — например, улучшила понимание “визуальных запросов”.