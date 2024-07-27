ИИ с открытым исходным кодом вызвал опасения у властей США

Это контрастирует с проприетарным подходом OpenAI с GPT-4, который взимает плату за корпоративный доступ и держит части своего кода в секрете. Али Гольшан из Gretel. ai подчеркнул, что тонко настроенные модели с открытым исходным кодом часто превосходят крупные проприетарные модели для конкретных задач. Дэйв Йен из Orange Collective поддержал это мнение, выступив за честную конкуренцию без подавления инноваций.

Однако ИИ с открытым исходным кодом не лишен рисков. Его доступность позволяет злоумышленникам использовать технологию не по назначению, обходя параметры безопасности.

Кроме того, некоторые модели с открытым исходным кодом не совсем прозрачны, держат в секрете данные обучения и вводят ограничительные лицензии.

Интересно, что предложенный в США законопроект о безопасности и инновациях в области ИИ призван установить стандарты для больших ИИ-разработок, включая тестирование безопасности перед внедрением и защиту баз данных. Законопроект столкнулся с противодействием со стороны сообщества разработчиков открытого кода.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена