Изначально OWSum различал эти два сорта с точностью 94% на основе таких ключевых слов, как «фруктовый» и «дымный». Когда исследователи добавили данные газовой хроматографии, показывающие молекулярный состав виски, точность ИИ возросла до 100%. Определенные соединения, такие как ментол и цитронеллол, помогли идентифицировать американский виски, а метилдеканоат и гептаноиновая кислота были связаны с шотландским.

В ходе дальнейших испытаний OWSum превзошел нейронную сеть и экспертов-людей в предсказании вкуса (а значит и вида) виски на основе химического состава. OWSum набрал 0,72 балла по шкале от 0 до 1, где 1 означает идеальную точность. Нейронная сеть получила 0,78 балла, а эксперты-люди — 0,57 балла.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications Chemistry, подчеркивает потенциал искусственного интеллекта для выявления тонких различий в сложных веществах.