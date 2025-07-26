ИИ-система регулятора США придумывала несуществующие исследования

Elsa предназначена для ускорения клинической экспертизы и помощи в принятии решений, влияющих на здоровье пациентов. Однако такие ошибки могут быть опасны.

Руководство FDA пока не считает проблему серьёзной. Комиссар агентства Марти Макарай сообщил CNN, что не слышал конкретных жалоб и напомнил, что использование Elsa и обучение работе с ней пока добровольны.

Информация о проблемах с ИИ появилась в тот же день, когда Белый дом представил свой «План действий в сфере ИИ». В документе говорится о стремлении США победить в технологической гонке, упрощении регулирования ИИ и устранении так называемых «идеологических перекосов» — например, упоминаний о климате.