ИИ-соцсеть напомнила людям о теории «Мертвого интернета»

Сайман, бывший руководитель отдела продуктов в Google и ветеран таких компаний, как Roblox, описывает SocialAI как инструмент для тех, кто чувствует себя изолированным или ищет совет. Приложение позволяет пользователям выбирать ИИ-подписчиков, которые делятся на «сторонников», «ботаников» и «скептиков».

Однако приложение подверглось серьезной критике. Такие эксперты, как Ян Колдуотер и Колин Фрейзер, высказывают опасения по поводу концепции, называя ее «настоящим адом». Другие вспомминают, что это очень похоже на теорию «Мертвого интернета». Это конспирологическая гипотеза, которая утверждает, что значительная часть контента в интернете уже не создаётся реальными людьми, а генерируется автоматизированными системами, ботами и алгоритмами. По этой теории, начиная с примерно 2016 года, всё большее количество взаимодействий, комментариев, постов в соцсетях и даже целых сайтов создаётся не живыми людьми, а искусственно созданными персонажами.

Несмотря на это, Сайман надеется, что SocialAI сможет предложить «комфорт и размышления», найдя своего пользователя.