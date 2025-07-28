ИИ создал криптомайнер, превосходящий написанный людьми вирус

Этот вредоносный код не просто написан ИИ — он, по мнению экспертов, даже превосходит по качеству обычные вирусы, созданные людьми. Вирус умеет анализировать возможности заражённого компьютера и запускать наиболее подходящий вариант майнера из 18 доступных.

Внутри кода есть характерные признаки работы искусственного интеллекта: подробные автоматические комментарии и чёткая, упорядоченная структура.

«Если раньше хакеры-любители часто писали некачественный, легко обнаруживаемый код, то теперь мы видим совсем другой уровень — и это пугает», — говорит Ассаф Мораз из Aqua Nautilus.