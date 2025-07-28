ИИ создал криптомайнер, превосходящий написанный людьми вирус

Опубликовано 28 июля 2025, 18:001 мин.
ИИ создал криптомайнер, превосходящий написанный людьми вирусKoske
Исследователи компании Aqua Nautilus обнаружили новый вирус для Linux, созданный с помощью искусственного интеллекта. Он получил название Koske и занимается скрытым майнингом криптовалют — от Monero до Ravencoin.
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Этот вредоносный код не просто написан ИИ — он, по мнению экспертов, даже превосходит по качеству обычные вирусы, созданные людьми. Вирус умеет анализировать возможности заражённого компьютера и запускать наиболее подходящий вариант майнера из 18 доступных.
Внутри кода есть характерные признаки работы искусственного интеллекта: подробные автоматические комментарии и чёткая, упорядоченная структура.
«Если раньше хакеры-любители часто писали некачественный, легко обнаруживаемый код, то теперь мы видим совсем другой уровень — и это пугает», — говорит Ассаф Мораз из Aqua Nautilus.