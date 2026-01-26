Приложения
Опубликовано 26 января 2026, 21:35
1 мин.

ИИ, спам-ограничения и другие цели, для которых россияне используют Telegram-ботов

Поиск мест, генерация изображений
Боты в Telegram стали уже привычным инструментом. По данным аналитиков, чаще всего их используют для снятия спам-ограничений с аккаунта, поиска интересных мест поблизости и поиска GIF-изображений. Также популярны боты-рандомайзеры, боты для онлайн-знакомств.
Самым популярным ботом в Telegram стал Spam Info Bot — им ежемесячно пользуются более 33 миллионов человек. Он помогает пользователям узнать причину блокировки и восстановить доступ к функциям аккаунта. На втором месте находится бот Foursquare, который подбирает кафе, рестораны и другие заведения рядом с пользователем. Его аудитория составляет около 22,5 миллиона человек в месяц. Третье место занимает сервис Tenor GIF Search, с помощью которого пользователи ищут GIF’ки для чатов. Им пользуются примерно 20 миллионов человек.

В список десяти самых востребованных ботов также вошли сервис знакомств «Дайвинчик», официальный Premium Bot для управления подпиской, несколько ботов-рандомайзеров, бот поиска картинок от «Яндекса» (самый заметный рост популярности за последний месяц), а также сервисы для сохранения файлов и общения с нейросетями.

Источник:findmini.app
Автор:Максим Многословный
